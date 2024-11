Samuele Bersani ferma il tour per problemi di salute: "La vita è imprevedibile"

"Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all'altro": con queste parole Samuele Bersani annuncia di dover fermare il tour a causa di problemi di salute.

"Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po' di tempo, lontano dai palchi", aggiunge il cantautore, 54 anni. Samuele Bersani non entra nei dettagli della diagnosi: "Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce".

Il cantautore esprime poi il profondo dispiacere di dover rimandare i concerti in programma: "Al momento purtroppo non c'è alternativa a questa decisione. Tornerò presto".