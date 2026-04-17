Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: "Promettere di amarti è stato facile"

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati. L'attore ha condiviso su Instagram un carosello di foto della cerimonia civile svoltasi a Roma, accompagnate dalla dedica: "Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto".

Negli scatti pubblicati, ci sono i momenti del giorno che ha coronato la loro storia d'amore: dalla firma dei documenti ufficiali fino al bacio dietro la torta nuziale, decorata con la scritta "La nostra Promessa".

Salvatore Esposito e Paola Rossi, la storia d'amore

Salvatore e Paola si conoscono da circa undici anni. A Verissimo, l'attore aveva raccontato l'inizio della loro storia: "Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti. Io non so perché l'ho notata, forse perché me lo disse in un modo particolare e per la foto profilo che mi aveva colpito, lei è molto bella. Abbiamo iniziato a scriverci e dopo qualche giorno ho fatto il biglietto per andare a trovarla a Madrid, perché lei stava facendo l'Erasmus. E da lì è nato tutto".