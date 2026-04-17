Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati: "Promettere di amarti è stato facile"

Salvatore Esposito e Paola Rossi si sono sposati. L'attore ha condiviso su Instagram un carosello di foto della cerimonia civile svoltasi a Roma, accompagnate dalla dedica: "Promettere di amarti è stato facile, perché nel momento in cui ti ho guardato ho capito che era già tutto scritto".
Negli scatti pubblicati, ci sono i momenti del giorno che ha coronato la loro storia d'amore: dalla firma dei documenti ufficiali fino al bacio dietro la torta nuziale, decorata con la scritta "La nostra Promessa".
Salvatore e Paola si conoscono da circa undici anni. A Verissimo, l'attore aveva raccontato l'inizio della loro storia: "Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti. Io non so perché l'ho notata, forse perché me lo disse in un modo particolare e per la foto profilo che mi aveva colpito, lei è molto bella. Abbiamo iniziato a scriverci e dopo qualche giorno ho fatto il biglietto per andare a trovarla a Madrid, perché lei stava facendo l'Erasmus. E da lì è nato tutto".
Il matrimonio nel 2026 era stato anticipato dallo stesso Esposito sempre a Verissimo: "Ci sposeremo nel 2026. Ho sempre creduto nell'amore. Quando ho avuto la fortuna di incontrare Paola, non me la sono lasciata sfuggire. È la donna della mia vita. Mi ha fatto crescere come uomo e come artista. È la persona a cui confido i miei dubbi, mi sostiene e mi bacchetta anche".
La proposta di matrimonio era avvenuta a fine 2023 sulla pista di ghiaccio del Rockefeller Center di New York. Salvatore aveva condiviso una clip dell'inginocchiamento su Instagram con la caption: "Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. PS: She said Yes". Paola aveva risposto sui social: "Mille volte sì".
A Verissimo, l'attore aveva raccontato: "Non ero mai andato su una pista di pattinaggio, non avevo mai indossato i pattini. La forza dell'amore mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti".