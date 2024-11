Salvatore Esposito, il matrimonio con Paola Rossi: "Ci sposeremo nel 2026"

L'attore parla a Verissimo della romantica proposta di matrimonio a New York: "Non ero mai andato su una pista di pattinaggio, non avevo mai indossato i pattini. La forza dell'amore mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti"

Dopo la romantica proposta a New York, Salvatore Esposito parla del matrimonio con Paola Rossi: "Ci sposeremo nel 2026".

Parlando della loro storia d'amore: "Ho sempre creduto nell'amore. Quando ho avuto la fortuna di incontrare Paola, non me la sono lasciata sfuggire. È la donna della mia vita. Mi ha fatto crescere come uomo e come artista. È la persona a cui confido i miei dubbi, mi sostiene e mi bacchetta anche".

L'attore, 38 anni, parla anche della proposta di matrimonio da sogno negli Stati Uniti: "Non ero mai andato su una pista di pattinaggio, non avevo mai indossato i pattini. La forza dell'amore mi ha spinto ad andare oltre i miei limiti".