Salvatore Esposito sposerà Paola Rossi. A dare l'annuncio è stata la coppia stessa, che ha condiviso una breve clip in cui l'attore, 37 anni, si è inginocchiato di fronte alla fidanzata nella splendida cornice della pista di ghiaccio del Rockefeller Center di New York.

"Ubi tu , ibi ego. Ovunque sarai, io sarò. Ps: She said Yes", scrive Salvatore Esposito a corredo del video, che in poche ore ha raccolto centinaia di commenti di auguri.

"Il nostro 2023 si chiude con il momento più bello ed emozionante della nostra vita - aveva scritto l'attore in un altro post pubblicato su Instagram - Ci aspettano tanti altri anni insieme amore mio e tante altre emozioni da vivere". Immediata, anche sui social, la risposta di Paola Rossi, che ha risposto: "Mille volte sì".

L'attore, noto principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva Gomorra, aveva raccontato a Verissimo di aver conosciuto la fidanzata sui social circa nove anni fa. "Lei mi ha mandato un messaggio per farmi i complimenti, così come tanti altri che ho ricevuto all'inizio e che ricevo. Io non so perché l'ho notata, forse perché me lo disse in un modo particolare e per la foto profilo che mi aveva colpito, lei è molto bella" aveva confidato Salvatore Esposito a Silvia Toffanin. "Abbiamo iniziato a scriverci e dopo qualche giorno ho fatto il biglietto per andare a trovarla a Madrid, perché lei stava facendo l'erasmus. E da lì è nato tutto".

E già nella stessa intervista a Verissimo, rilasciata a inizio del 2022, l'attore non aveva nascosto la volontà di sposarsi, spiegando come il Covid-19 avesse rimandato i piani.