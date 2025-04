Sabrina Salerno condivide sui social un carosello di foto e video in occasione del 21esimo compleanno del figlio Luca, che ha avuto nel 2004 insieme al marito Enrico Monti. "Una parte di me si illude che sarai sempre il mio piccolo papero! Con tutto l’amore che posso… buon compleanno!", si legge a corredo della raccolta di scatti.

Ospite a Verissimo il 9 febbraio 2025, la cantante aveva ricevuto un toccante videomessaggio del figlio Luca: "Ciao mamma, se dovessi trovare una parola per descriverti quella sarebbe forza. È un attributo che secondo me ti appartiene molto. Non solo perché affronti la vita con coraggio, ma soprattutto perché sei in grado di dare sostegno a chi ti sta accanto, come me o la nostra famiglia, anche quando la situazione intorno a te non è sempre delle migliori".

Sabrina Salerno e il rapporto con il figlio Luca a Verissimo

A luglio 2024 Sabrina Salerno aveva scoperto di avere un nodulo maligno al seno e si era poi sottoposta a un intervento di quadrantectomia, cominciando anche la terapia ormonale.

Sempre a Verissimo, la cantante aveva parlato del rapporto con il figlio durante il difficile momento che stava passando. "In famiglia non cedo mai, non mi sono fatta vedere mai debole - aveva spiegato in quell'occasione-, "Quando sono partita con mio figlio in America io di notte dormivo pochissimo. Lui si è divertito invece e non abbiamo mai parlato di questa cosa. Però so che dentro di lui aveva un terremoto. Ho sempre cercato di dare l'esempio, che nella vita bisogna trasformare le cose negative in opportunità".