Sabrina Salerno in ospedale: “Ho un nodulo maligno al seno”

Un nodulo maligno al seno scoperto grazie a una mammografia. Ecco il motivo per cui Sabrina Salerno è in ospedale a Treviso, in attesa di un’operazione per la rimozione. “Tra poche ore entrerò in sala operatoria”, spiega la showgirl su Instagram.

“Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire”, scrive Sabrina Salerno, che poi ricorda l’importanza di presentarsi sempre alle visite specialistiche annuali: “La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita”.

Sabrina Salerno ha 56 anni e ha alle spalle una lunga carriera come cantante, showgirl e attrice. Legata dal 1994 all'imprenditore Enrico Monti, si è sposata nel 2006 ed è diventata mamma di Luca Maria nel 2004.

Ospiti a Verissimo a ottobre del 2022, Sabrina Salerno e Luca avevano parlato del loro rapporto. "L'ho desiderato tanto ed è un figlio che ho fatto con grande coscienza - aveva detto la cantante - Ho cercato di insegnargli il rispetto per le donne. Penso sia un lavoro che tocca a noi".