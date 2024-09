Sabrina Salerno dopo l’annuncio della malattia: “L’operazione è andata bene”

Sabrina Salerno si mostra in un video dopo l'operazione per un nodulo maligno al seno

Sabrina Salerno torna sui social dopo l'operazione per un nodulo maligno al seno. "Sto bene, l'operazione è andata bene", dice la cantante, 56 anni, che ringrazia i fan per la vicinanza: "Vorrei ringraziare di cuore per tutti i messaggi".

Nelle scorse ore, Sabrina Salerno aveva annunciato sui social di doversi operare: "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno". La cantante ha scoperto di avere il nodulo grazie alla prevenzione: "Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto da tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita".