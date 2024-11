Sabrina Salerno, gli auguri a Mietta: "Buon compleanno sorella"

La cantante condivide uno scatto con l'amica e collega per augurarle buon compleanno

Sabrina Salerno condivide sui social uno scatto insieme a Mietta in occasione del 55esimo compleanno dell'amica e collega.

"Buon compleanno sorella!", con queste parole affettuose Sabrina Salerno, 56 anni, pubblica una foto nelle storie di Instagram nella quale lei e Mietta si tengono per mano.

Sabrina Salerno e Mietta sono grandi amiche da oltre 30 anni. Le due cantanti si sono conosciute partecipando ad uno spettacolo di Raffaella Carrà nel 1992.

Sabrina Salerno, la scoperta della malattia e l'intervento

Nei mesi scorsi a Sabrina Salerno è stato diagnosticato un nodulo maligno al seno. In un'intervista a Gente, l'artista ha parlato della diagnosi e di come ha affrontato l'operazione per asportare il nodulo.

"Ho provato una sensazione di vuoto, di smarrimento. Poi è subentrata una paura mai provata nella vita. Mi ha sfiorato la paura di morire, la paura di lasciare le persone care, la paura di non sapere quel che sarebbe stato il domani", ha raccontato la cantante ricordando la prima diagnosi della malattia.

Sabrina Salerno ha condiviso anche le emozioni provate prima dell'operazione a cui si è sottoposta: "Prima dell'intervento ero tranquilla, poi, quando mi hanno portato dalla stanza alla sala operatoria mi ha assalito una paura che scuote il corpo e toglie il respiro. Ero come pietrificata. Dopo l'intervento ero di nuovo pimpante".

La cantante, legata dal 1994 all'imprenditore Enrico Monti, durante un'intervista a Verissimo aveva parlato del figlio Luca Maria, nato nel 2004.

"L'ho desiderato tanto ed è un figlio che ho fatto con grande coscienza. Ho cercato di insegnargli il rispetto per le donne. Penso sia un lavoro che tocca a noi".