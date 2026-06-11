Rudy Zerbi festeggia un mese di matrimonio con Grace Raccah: “Ancora non si è stufata di me”

Rudy Zerbi festeggia un mese di matrimonio con Grace Raccah, che ha sposato lo scorso 10 maggio. "È già passato un mese e ancora non si è stufata di me", ha scritto con ironia l'insegnante di Amici, 57 anni, pubblicando uno scatto con la moglie nel giorno del sì.
Ospite a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato delle nozze segrete con la compagna, annunciate sui social con il primo scatto da marito e moglie: "Vedere queste foto mi emoziona perché è successo poche settimane fa e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo". Scherzando, l'insegnante di Amici aveva aggiunto: "Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più".
Lo scorso marzo, Rudy Zerbi aveva rivelato proprio a Verissimo di aver ritrovato l'amore. "Sono molto felice, sto molto bene. È più giovane di me, però è una donna talmente straordinaria che nei momenti difficili quella grande è lei. Sono un uomo molto fortunato. È anche una meravigliosa mamma di una bambina più o meno dell'età del mio piccolo. Questa cosa è meravigliosa perché abbiamo in casa anche una femminuccia che io non ho mai avuto", aveva detto parlando della compagna e riferendosi ai suoi quattro figli maschi: Tommaso e Luca - nati dal primo matrimonio con Simona -, Edoardo, nato dalla relazione con Carlotta Miti, Leo, avuto con l'ex compagna Maria Soledad Temporini.