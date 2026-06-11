Rudy Zerbi festeggia un mese di matrimonio con Grace Raccah: “Ancora non si è stufata di me”

Rudy Zerbi festeggia un mese di matrimonio con Grace Raccah, che ha sposato lo scorso 10 maggio. "È già passato un mese e ancora non si è stufata di me", ha scritto con ironia l'insegnante di Amici, 57 anni, pubblicando uno scatto con la moglie nel giorno del sì.



Ospite a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato delle nozze segrete con la compagna, annunciate sui social con il primo scatto da marito e moglie: "Vedere queste foto mi emoziona perché è successo poche settimane fa e ancora devo assorbire la botta. Ogni tanto tocco la fede per avere conferma che sia successo". Scherzando, l'insegnante di Amici aveva aggiunto: "Ho voluto fare in fretta perché avevo paura che si rendesse conto di come sono veramente e poi non mi sposasse più".