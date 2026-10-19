Rudy Zerbi, il figlio Luca si è laureato: "Fiero del mio Dottore"

Rudy Zerbi papà orgoglioso. Il responsabile artistico di Amici, 57 anni, condivide una foto con il figlio Luca, che si è laureato. "Fiero del mio Dottore. Bravo Luca": è la didascalia del post in cui il figlio indossa la corona d'alloro, come da tradizione.
Luca Zerbi è nato dal primo matrimonio di Rudy Zerbi con Simona. La coppia ha avuto anche il figlio Tommaso. Il responsabile artistico di Amici è papà anche di Edoardo - avuto con l'attrice Carlotta Miti - e di Leo, nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini.
Ospite a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato dell'amore per i suoi quattro figli: "Loro sono il mio disco di platino". Il responsabile artistico di Amici non aveva nascosto le difficoltà di crescere quattro figli nati da tre relazioni diverse: "Vivono quasi tutti in città diverse, però c'è tanto amore. Tommaso è andato a vivere a Parigi. Edoardo è a Bologna. Leo vive a Roma e ora anche Luca vive a Roma con me, perché ha iniziato l'Università qui".
Dal 2026 Rudy Zerbi è sposato con Grace Raccah. A Verissimo, il responsabile artistico di Amici aveva parlato dell'amore per la moglie: "Forse per la prima volta nella mia vita ho capito che uno non si deve vergognare di dire: 'Sono innamorato, sono felice, finalmente ho trovato la persona giusta per me'. È una cosa bellissima e la voglio dire a tutti".