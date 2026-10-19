Rudy Zerbi, il figlio Luca si è laureato: "Fiero del mio Dottore"

Padri e figli 19 ottobre 2026

Il responsabile artistico di Amici condivide uno scatto con il figlio

Rudy Zerbi papà orgoglioso. Il responsabile artistico di Amici, 57 anni, condivide una foto con il figlio Luca, che si è laureato. "Fiero del mio Dottore. Bravo Luca": è la didascalia del post in cui il figlio indossa la corona d'alloro, come da tradizione.

Luca Zerbi è nato dal primo matrimonio di Rudy Zerbi con Simona. La coppia ha avuto anche il figlio Tommaso. Il responsabile artistico di Amici è papà anche di Edoardo - avuto con l'attrice Carlotta Miti - e di Leo, nato dalla relazione con Maria Soledad Temporini.

Ospite a Verissimo, Rudy Zerbi aveva parlato dell'amore per i suoi quattro figli: "Loro sono il mio disco di platino". Il responsabile artistico di Amici non aveva nascosto le difficoltà di crescere quattro figli nati da tre relazioni diverse: "Vivono quasi tutti in città diverse, però c'è tanto amore. Tommaso è andato a vivere a Parigi. Edoardo è a Bologna. Leo vive a Roma e ora anche Luca vive a Roma con me, perché ha iniziato l'Università qui".