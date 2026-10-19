Dopo la scomparsa di Presley Gerber, Cindy Crawford , il marito Rande Gerber e la figlia Kaia condividono per la prima volta il loro dolore. " Abbiamo il cuore a pezzi per la perdita del nostro amato figlio e fratello. Ci sentiamo immensamente fortunati ad aver avuto Presley nelle nostre vite per 27 anni", scrive la supermodella, 60 anni, in un post sui social firmato "mamma, papà e Kaia". Parlando del figlio, Cindy Crawford aggiunge: "È un'anima dolce e meravigliosa, che ha amato ed è stata amata, ora e per sempre. Siamo così orgogliosi del modo in cui ha affrontato la vita , con gentilezza e mostrando le proprie fragilità". Infine la supermodella ringrazia per la vicinanza in un momento così doloroso: "Siamo grati per l'immenso affetto e sostegno ricevuti da così tante persone che conoscono e amano la nostra famiglia, ma anche da sconosciuti che condividono il nostro dolore".

"Fino al giorno in cui ci incontreremo di nuovo, dolce ragazzo nostro, ti ameremo per sempre", conclude Cindy Crawford, pubblicando uno scatto del figlio. Anche Kaia Gerber ha parlato, sui suoi social, per la prima volta dopo la scomparsa del fratello. La modella, 25 anni, ha condiviso una lunga lettera al fratello. " Sono, letteralmente, in ginocchio [...]. Provavo per te un amore così grande che non sapevo nemmeno cosa farmene. E ora che quell'amore non ha più un posto evidente in cui andare, sono certa che finirà per inghiottirmi completamente [...]. Sto imparando ad amarti senza poterti vedere. A raccontarti qualcosa senza prendere il telefono per chiamarti. A essere tua sorella in un mondo in cui non posso più allungare una mano verso di te. Non so ancora come si faccia", ha scritto Kaia, pubblicando alcuni momenti con il fratello da bambini.

Presley Gerber è scomparso all'età di 27 anni lo scorso 20 settembre in una struttura dove si trovava per la riabilitazione. Nato nel 1999, Presley era il primo figlio di Cindy Crawford e Rande Gerber, sposati dal 1998. La coppia nel 2001 ha avuto anche la figlia Kaia Gerber, modella e attrice. Anche Presley aveva seguito le orme della madre nella moda, lavorando come modello già dall'adolescenza.

In passato Presley Gerber aveva parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e dell'abuso di sostanze: "Avendo affrontato problemi di salute mentale, depressione e tutto ciò che ne consegue, penso che, se riuscissi ad aiutare anche solo una persona – o magari cento – a uscire da quella situazione in cui io stesso mi sono trovato a un certo punto della mia vita, per me sarebbe già abbastanza".

Anche Kaia Gerber aveva parlato apertamente della "lotta decennale di Presley contro la dipendenza da droghe": "Per gran parte della nostra vita i miei genitori sono stati molto, molto riservati e non condividevano nulla, e ora abbiamo questo vero e proprio maestro, mio fratello, che dice: 'Sarò molto umano davanti a tutti'. C’è un limite a quanto puoi nascondere al mondo. Cercare di mettere un coperchio sopra qualcosa non fa altro che far sentire quella persona come se ti vergognassi di lei".