Sara Palumbieri e Soraya Sabetta si sono raccontate a Verissimo dopo la loro esperienza a Temptation Island.



Sara ha parlato della sua vita dopo la fine della relazione con Gabriele Govoni, rivelando di avere una nuova frequentazione: "Mi sono concessa un nuovo primo appuntamento recentemente. È una persona che mi fa stare bene. È molto disponibile, premuroso".



Anche Soraya ha parlato della sua nuova frequentazione con Stefano Modica: "In Stefano ho trovato tanta spensieratezza. Lui è esplosivo, estroverso, ridiamo tanto insieme. Ma non voglio ufficializzare, non stiamo insieme. È una conoscenza. Abbiamo riscontrato incomprensioni caratteriali che pesano. In un mese abbiamo litigato 180 volte".

Soraya Sabetta ha anche commentato alcune segnalazioni circolate sulla nuova relazione del suo ex fidanzato Cristian Mascolino con Nicole Cena: "Sono venuta a sapere che lui non si sta comportando bene con lei. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Sara Palumbieri e Soraya Sabetta a Verissimo.