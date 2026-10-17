Soraya Sabetta commenta a Verissimo alcune segnalazioni circolate sulla nuova relazione del suo ex fidanzato Cristian Mascolino con Nicole Cena. "Sono venuta a sapere che lui non si sta comportando bene con lei. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Se è vero mi dispiace per lei. Non sono problemi miei, non sono affari miei, non mi riguarda", afferma l'ex protagonista di Temptation Island.

Soraya Sabetta aggiunge: "Da quello che ho saputo lui si scrive con altre e non solo. Non so se è vero. Se fosse vero, significa che lei si sta trovando nella stessa situazione in cui mi ero trovata io. Mi dispiace per lei perché la vedo molto presa da lui. Lei mi piace molto, è molto composta".