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L'intervista17 ottobre 2026

Soraya Sabetta conferma la frequentazione con Stefano Modica: "Ma non siamo fidanzati"

L'ex protagonista di Temptation Island conferma a Verissimo le voci circolate di recente sulla sua frequentazione con il dj: "Non stiamo insieme. È una conoscenza"
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Soraya Sabetta conferma a Verissimo le voci circolate di recente sulla sua frequentazione con il dj Stefano Modica. "In Stefano ho trovato tanta spensieratezza. Lui è esplosivo, estroverso, ridiamo tanto insieme", afferma l'ex protagonista di Temptation Island.

Ma Soraya Sabetta non definisce la loro una relazione: "Non stiamo insieme. È una conoscenza. Abbiamo riscontrato incomprensioni caratteriali che pesano. In un mese abbiamo litigato 180 volte. Ha un carattere particolare ed è un po' gelosino".

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