Soraya Sabetta conferma a Verissimo le voci circolate di recente sulla sua frequentazione con il dj Stefano Modica. "In Stefano ho trovato tanta spensieratezza. Lui è esplosivo, estroverso, ridiamo tanto insieme", afferma l'ex protagonista di Temptation Island.

Ma Soraya Sabetta non definisce la loro una relazione: "Non stiamo insieme. È una conoscenza. Abbiamo riscontrato incomprensioni caratteriali che pesano. In un mese abbiamo litigato 180 volte. Ha un carattere particolare ed è un po' gelosino".