Wilma De Angelis a Verissimo: "Per tornare in tv avrei fatto qualsiasi cosa. Senza il mio compagno Gianni mi sento sola"

Verissimo ricorda Wilma De Angelis, scomparsa lo scorso 11 ottobre, con la sua intervista, rilasciata nel 2022.

Nel corso dell'intervista, Wilma De Angelis aveva ricordato il suo compagno Gianni, scomparso pochi mesi prima. "Gianni non c'è più, dopo 27 anni che stavamo insieme. Mi ha lasciata cinque mesi fa e senza di lui mi sento molto sola", aveva detto la cantante e conduttrice. Parlando del loro amore, Wilma De Angelis aveva aggiunto: "Ci siamo conosciuti nel 1994. Lui era un uomo dolcissimo, buonissimo, ci siamo fatti grande compagnia".



Wilma De Angelis aveva vissuto negli ultimi anni due grandi dolori: la morte di Gianni poco dopo la scomparsa di suo fratello. "Non volevo più cantare, comparire in tv", aveva detto la cantante e attrice. E parlando della sua vita, aveva aggiunto: "Per fortuna ci sono mia cognata, i miei nipoti e i pronipoti. Poi ci sono i miei amici, c'è il pubblico. Non sono sola, ma senza Gianni mi sento sola".

Nel corso dell'intervista, Wilma De Angelis aveva ricordato anche gli anni in cui, dopo il grande successo, non aveva più avuto occasioni di lavoro. "Alla fine degli anni '70, si dava spazio alle nuove leve. Soffrii tantissimo, non lavoravo, non cantavo", aveva ricordato la cantante e conduttrice. Era stato allora che Wilma De Angelis aveva iniziato a condurre Telemenù, diventando così la prima conduttrice di un programma culinario: "Incontrai Paolo Limiti e lui mi propose di condurre un programma di cucina su Telemontecarlo. Io accettai, ma avrei accettato qualsiasi cosa pur di tornare in tv".