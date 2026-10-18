Luca Dotto parla a Verissimo dell'amore per Emma Virginia Menicucci, a cui è legato da tre anni. "Per me lei è tutto. Mi ha sempre colpito per la sua semplicità, gentilezza ed eleganza. È una di quelle persone che ti mettono di buon umore solo a vederle", afferma l'ex nuotatore, 36 anni, a proposito della fidanzata, anche lei nuotatrice di 24 anni.

Luca Dotto ed Emma Virginia Menicucci sognano in futuro il matrimonio. "Per me lei è perfetta. Ci stiamo pensando, ma è ancora presto. Voglio rispettare i suoi tempi di concludere la carriera universitaria e di proseguire con la carriera nel nuoto. Io so che lei c'è e io ci sono. Quando sarà, sarà", afferma l'ex nuotatore.

Emma Virginia Menicucci è arrivata nella vita di Luca Dotto dopo un periodo molto doloroso, segnato dalla scomparsa della mamma dell'ex nuotatore: "È stato un dono averla a fianco in questi tre anni dopo anni particolarmente difficili. Con lei ho trovato serenità e pace. La cosa che mi pesa di più è non averla presentata a mia mamma, sono convinto che l'avrebbe adorata".