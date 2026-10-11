Wilma De Angelis, la carriera come cantante

Wilma De Angelis, nata a Milano l'8 aprile del 1930, ha iniziato a studiare canto fin da giovanissima. Dopo essersi esibita nei principali locali del capoluogo lombardo, nel 1952 ha firmato il suo primo contratto discografico con la Vis Radio di Aldo Scoppa. Per quattro anni ha inciso dei dischi in coppia con Maria Dattoli sotto il nome di Duo Vocale Vis. Nel 1956, lo scioglimento del duo segna ha segnato l'inizio della sua carriera da solista.

Nello stesso anno ha ricevuto il titolo di Reginetta del Jazz italiano, riconoscimento che ha confermato il suo talento. Nel 1959 ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano Nessuno, che le ha dato grande visibilità. L'anno successivo è tornata sul palco dell'Ariston, conquistando il terzo posto con il brano Quando vien la sera. Il 1961 è stato un anno particolarmente positivo per la cantante che ha partecipato ancora una volta al Festival con il pezzo Patatina, un brano che, pur non arrivando in finale, ha conquistato il pubblico. Wilma De Angelis ha calcato ancora il palco del Festival della canzone italiana nel 1962 e nel 1963.

Wilma De Angelis, conduttrice televisiva

Wilma De Angelis ha avuto molto successo nel panorama musicale italiano, ma il suo talento l'ha portata anche oltre la musica. Il pubblico italiano l'ha conosciuta e ammirata non solo come cantante, ma anche come conduttrice televisiva. Ospite a Verissimo, Wilma aveva raccontato una fase delicata della sua carriera alla fine degli anni '70.

Ma proprio questo periodo ha segnato la svolta nella sua carriera. Wilma De Angelis è stata scelta per condurre Telemenù, diventando così la prima conduttrice di un programma culinario. "Incontrai Paolo Limiti e lui mi propose di condurre un programma di cucina su Telemontecarlo. Io accettai, ma avrei accettato qualsiasi cosa pur di tornare in tv" aveva detto la conduttrice durante l'intervista. Wilma De Angelis, accettando questa sfida, ha aperto la strada a un genere televisivo che ha avuto moltissimo successo negli anni a venire.

Wilma De Angelis, la storie d'amore con Gianni

Wilma De Angelis non è mai stata sposata, ma ha vissuto importanti storie d'amore. In particolare la cantante ha trovato l'amore accanto a Gianni, conosciuto nel 1994. Con lui ha condiviso 27 anni di vita, fino alla scomparsa nel 2022. Ospite a Verissimo, Wilma aveva ricordato con affetto il compagno, definendolo un uomo dolcissimo e buonissimo. "Ci siamo fatti grande compagnia" aveva detto la cantante con commozione. La morte del fratello l'anno prima e la scomparsa di Gianni hanno segnato profondamente Wilma, ma come lei ha più volte detto, non è mai rimasta sola grazie alla cognata, ai nipoti, ai pronipoti e anche all'affetto del suo pubblico.