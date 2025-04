Rosalinda Cannavò smette di allattare: "Un po’ mi manca, ma il nostro legame è ancora più forte"

Rosalinda Cannavò, 32 anni, racconta sui social un delicato momento legato alla maternità e alla figlia Camilla, nata nel 2024 dall'amore con il compagno Andrea Zenga, 31 anni. L'attrice ha deciso di smettere di allattare e spiega tramite le storie del suo profilo Instagram come sta andando questa scelta: "Siamo al quarto giorno senza seno. Devo dire che un pochino mi manca da un certo punto di vista, da un altro punto di vista un po' meno".

"Come abbia fatto io non lo so - continua Rosalinda Cannavò - ma una cosa è certa, anche noi mamme dobbiamo sentircelo, perché allattare al seno crea un legame con i nostri cuccioli veramente assurdo. È stato tanto difficile non solo per Camilla ma anche per me. Poi è scattato qualcosa dentro di me, forse sarà anche perché abbiamo avviato lo svezzamento molto bene. Già lei beveva anche il latte artificiale, facevamo allattamento misto, quindi l'allattamento al seno era diventato solamente una coccola per dormire. Quello mi ha spinto a provarci, a insistere. La cosa bella è che ho capito lei, ho capito le sue esigenze e questo crea un legame ancora più forte. Il momento dell'addormentamento è diventato una coccola per tutte e due".

Rosalinda Cannavò, il desiderio di diventare ancora mamma

Ospiti a Verissimo, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno presentato la figlia Camilla. In quell'occasione Rosalinda ha espresso il desiderio di avere un altro figlio, spiegando: “Fa sempre uno strano effetto ripercorrere la nostra storia d’amore, quanto siamo cresciuti insieme. Quanto bene ci facciamo e questa famiglia che stiamo costruendo. E poi, magari, arriverà un fratellino, magari prossimamente”.