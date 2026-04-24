Rosalinda Cannavò, 33 anni, condivide su Instagram un piccolo sfogo legato al periodo che sta vivendo. "Ho ufficialmente finito la batteria - scrive l'attrice e influencer a corredo di un autoscatto pubblicato tra le sue storie Instagram - In questi giorni ho una stanchezza cronica assurda. Mi sento di essere entrata in un loop infinito dove anche quando ho la rara possibilità di recuperare un po' di stanchezza, finisce davvero per non bastarmi mai".

"Basta poco per tornare a essere esausta e sovraccaricata - continua Rosalinda Cannavò - Sono in quel loop strano dove anche quando dormo, mi sveglio con la sensazione di aver solo premuto il tasto 'pausa' invece di quello 'reset'. La verità è che sono ufficialmente rimasta senza batteria".

Non è la prima volta che Rosalinda Cannavò condivide con i suoi fan riflessioni, paure e pensieri. Lo scorso dicembre ha raccontato di stare attraversando giorni complicati: "Siamo ko e ci stiamo destreggiando con la bambina. Quest'influenza ci ha stesi come mai. Stiamo vivendo per la prima volta quella sensazione orribile di essere soli, ammalati e senza un nonno/a vicino che possa darci una mano con la bambina".

Diventata mamma per la prima volta a settembre del 2024, ospite a Verissimo l'attrice e influencer non aveva nascosto le difficoltà della maternità: "Si ha la concezione della maternità tutta rosa e fiori, ma è normale che ci siano anche momenti più tosti".