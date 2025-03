Rosalinda Cannavò, Camilla e Andrea Zenga

La piccola Camilla festeggia il suo primo Carnevale e per l'occasione l'intera famiglia si è travestita da personaggi Disney: Camilla è Biancaneve, mamma Rosalinda indossa i panni della regina Grimilde, mentre Andrea impersona il nano Cucciolo. Rosalinda Cannavò, 32 anni, condivide sui social un breve filmato nel quale i tre riproducono alcune scene del film. Un video accompagnato dalla didascalia: "Primo Carnevale della nostra Biancaneve. Co-stars: Rosi alias Grimilde, Andrea alias Cucciolo, Chinu (il cane di famiglia, ndr.) Brontolo".

La piccola Camilla ospite a Verissimo insieme ai genitori

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, 31 anni, avevano presentato Camilla, nata il 7 settembre 2024. In quell'occasione la coppia aveva parlato anche dei progetti per il futuro. "Mi piacerebbe che Camilla fosse consapevole quando ci sposeremo. Mi piacerebbe che si ricordasse del nostro matrimonio", aveva raccontato in quell'occasione Andrea. Sempre a Verissimo, Rosalinda aveva confidato: "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". E aveva anche rivelato: "Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".