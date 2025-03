Cristiano Malgioglio e la verità sul seno scoppiato di Carmen Di Pietro

"A Carmen Di Pietro non è mai scoppiato il seno in aereo": ad assicurarlo è Cristiano Malgioglio a Verissimo. Sarebbe stato lo stesso cantante e autore a suggerire alla showgirl la storia della protesi esplosa per fare parlare di lei. "Un giorno ho visto Carmen - una donna bellissima - e le ho detto: 'Che bel seno che hai'. Lei mi dice: 'Sai Cristiano, devo far parlare di me'. Io avevo letto poco prima la vicenda della top model australiana a cui era esplosa una protesi in aereo e ho suggerito a Carmen quella storia", racconta Cristiano Malgioglio.

Il cantante aggiunge: "Le ho detto: 'Carmen, dì a tutti che ti è scoppiato il seno e vedrai che andrai su tutti i giornali. E così è stato".