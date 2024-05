Rosalinda Cannavò in palestra con il pancione: "Un momento per me e baby"

"Tra un po' non riuscirò più a vedere i piedi", scrive sui social l'attrice, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga

Instagram @adua.del.vesco

Rosalinda Cannavò, in attesa della prima figlia con Andrea Zenga, ha condiviso sui social uno scatto in palestra in cui ha mostrato il pancione.

"Un momento per me e baby. Tra un po' non riuscirò più a vedere i piedi", ha scritto nelle sue storie su Instagram a corredo della foto l'attrice e influencer, che di recente, sempre sui social, parlando della gravidanza aveva detto: "Non mi entra più nulla".

Rosalinda Cannavò parla a Verissimo della gravidanza

Rosalinda Cannavò, ospite a Verissimo con Andrea Zenga, aveva raccontato come aveva scoperto di essere incinta e come aveva deciso di dare al compagno la bellissima notizia.

"L'ho scoperto durante le vacanze natalizie: quando ho fatto il test, eravamo nelle Marche dalla famiglia di Andrea. A lui l'ho detto quando siamo rientrati a Milano: gli ho fatto trovare una scatola con all'interno il test", aveva detto l'attrice.

"È stato bellissimo. Sospettavo qualcosa, ma non chiedevo per non rimanere deluso, perché ci speravamo entrambi", aveva aggiunto Andrea Zenga.

Rosalinda e Andrea avevano parlato anche dei possibili nomi per la figlia: "Ci piace come nome Dafne. All'inizio eravamo quasi sicuri. Ora invece stiamo valutando anche Camilla, che ad Andrea piace molto", aveva spiegato Rosalinda Cannavò, che dovrebbe partorire a settembre.