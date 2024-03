Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il toto-nome per il figlio: "Se maschio ci piacerebbe chiamarlo in onore di Teodosio Losito"

La coppia, in attesa di un bambino, svela a Verissimo i possibili nomi per il figlio o la figlia che nascerà a settembre

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga condividono a Verissimo le emozioni di diventare genitori. E svelano i possibili nomi per il bimbo o la bimba che nascerà a settembre.

"Non sappiamo ancora se sia maschio o femmina, ma abbiamo una rosa di possibili nomi", spiega Andrea Zenga, che svela anche il nome se fosse un maschietto: "Siamo tendenti a chiamarlo Teo".

Rosalinda Cannavò spiega la scelta: "Ha un significato importante per me: Teo come il mio amico Teodosio Losito (il produttore tv e sceneggiatore scomparso nel 2019 ndr). Mi piacerebbe ricordare Teodosio così".

L'attrice e influencer rivela anche i possibili nomi se fosse invece una femminuccia: "All'inizio eravamo quasi sicuri su Dafne. Ora invece stiamo valutando anche Camilla che ad Andrea piace molto".