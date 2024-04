Rosalinda Cannavò, il video in cui annuncia ad Andrea Zenga di aspettare un bambino

Rosalinda Cannavò ha condiviso un video sui social in cui mostra come ha annunciato di essere incinta ad Andrea Zenga e poi alle rispettive famiglie

Rosalinda Cannavò mostra sui social il video in cui annuncia ad Andrea Zenga di aspettare un bambino. "Qualche passo indietro per il video reaction alla notizia che diventeremo genitori", scrive come didascalia del filmato in cui si vede anche la reazione delle famiglie della coppia.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano una bambina che nascerà a settembre, come ha svelato la coppia di recente.

Rosalinda Cannavò aveva raccontato a Verissimo proprio come ha scoperto di essere incinta e come ha deciso di dare ad Andrea la bellissima notizia. "L'ho scoperto durante le vacanze natalizie. Quando ho fatto il test, eravamo nelle Marche dalla famiglia di Andrea", ha spiegato l'attrice e influencer.

Rosalinda Cannavò aveva però aspettato qualche giorno prima di comunicarlo ad Andrea: "Gliel'ho detto quando siamo rientrati a Milano, gli ho fatto trovare una scatola con all'interno il test". È proprio questo momento a essere stato condiviso nel video sui social, che risale infatti al 2 gennaio, come è spiegato nel filmato.

A Verissimo Andrea Zenga aveva detto: "È stato bellissimo. Sospettavo qualcosa, ma non chiedevo per non rimanere deluso perché ci speravamo entrambi".