Rosalinda Cannavò, 32 anni, ha festeggiato per la prima volta il suo compleanno insieme alla figlia Camilla che è nata lo scorso settembre.

"Il primo compleanno da mamma anche se non riesco più a ricordare la mia vita prima di te" con queste parole Rosalinda Cannavò condivide sui social i dolci scatti insieme alla piccola Camilla.

L'attrice ringrazia poi il suo compagno Andrea Zenga, conosciuto nel 2021 al Grande Fratello VIP: "Grazie a tutti per gli auguri e soprattutto grazie Andrea per questa serata a tre".

Rosalinda Cannavò a Verissimo: "Non pensavo di meritarmi tanto"

Durante un'intervista a Verissimo insieme insieme ad Andrea Zenga, Rosalinda ha parlato della gioia che a provato quando è nata Camilla: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".

L'attrice ha poi condiviso la sua gratitudine nei confronti di Andrea: "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto".

Rosalinda ha parlato anche della gioia di diventare mamma: “Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?”.