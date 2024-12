Instagram: @adua.del.vesco

Rosalinda Cannavò condivide su Instagram un video in bianco e nero che immortala un dolce momento di intimità con il compagno Andrea Zenga e la loro figlia Camilla, nata lo scorso settembre. Ad accompagnare le immagini, l'attrice sceglie come sottofondo la canzone There She Goes dei Dream Tunes.

Nel video, i tre sono sdraiati insieme, con al centro la piccola Camilla, avvolta in una copertina, mentre Andrea e Rosalinda la guardano con espressioni piene di amore. Rosalinda scrive: "Together is our favorite place" (Insieme è il nostro posto preferito).

Lo scorso 26 novembre, Rosalinda, 32 anni, ha festeggiato per la prima volta il compleanno da mamma. “Il primo compleanno da mamma anche se non riesco più a ricordare la mia vita prima di te”, aveva scritto sui social, accompagnando il messaggio con scatti della serata trascorsa insieme alla figlia e ad Andrea. L'attrice aveva anche dedicato dolci parole al compagno, conosciuto nel 2021 durante il Grande Fratello VIP: “Grazie a tutti per gli auguri e soprattutto grazie Andrea per questa serata a tre”.

Rosalinda Cannavò e la gioia di essere mamma

Durante un'intervista a Verissimo insieme ad Andrea Zenga, Rosalinda ha parlato della gioia che a provato quando è nata Camilla: "Non si può descrivere a parole il momento in cui ti ritrovi tra le braccia tua figlia. È un'emozione indescrivibile".

L'attrice ha poi condiviso la sua gratitudine nei confronti di Andrea: "Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa. La vita mi ha sorpreso, non pensavo di meritarmi tanto".

Rosalinda ha parlato anche della gioia di diventare mamma: “Guardo Camilla e dico quanto sono fortunata. Come faccio a non essere grata alla vita per questo bellissimo dono che mi ha fatto?”.