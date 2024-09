Rosalinda Cannavò parla dell'allattamento: "Stavo per mollare"

Rosalinda Cannavò, diventata da poco mamma, condivide sui social il suo percorso di allattamento. "All'inizio è stata dura. Soprattutto durante i giorni di montata lattea: seno di marmo, teso e dolorante. La bambina all'inizio aveva molta difficoltà ad attaccarsi, di conseguenza si innervosiva tantissimo e io ho vissuto un momento di crisi perché non sapevo come saziarla e calmarla", racconta l'attrice, 31 anni.

Rosalinda Cannavò aggiunge: "L'allattamento è stupendo, ma all'inizio non è stato semplice per me (ogni esperienza è soggettiva). "Io a un certo punto stavo mollando perché stavo troppo male quando vedevo la bambina dimenarsi perché non riusciva ad attaccarsi. Avevo pensato di interrompere l'allattamento al seno e passare al latte artificiale. Noi stiamo utilizzando un'aggiunta di latte artificiale perché la bambina ha avuto un calo maggiore rispetto al normale", afferma l'attrice. E conclude: "Ora va meglio. Ma ogni donna però deve essere libera di scegliere e nessuno deve farla sentire in colpa".

Durante la gravidanza, l'attrice era stata allo stesso modo sincera di parlare di alcuni problemi riscontrati nei primi mesi. "All'inizio della mia gravidanza ero depressa. Non sapete quanti sbalzi ormonali subiamo che possono portare anche a questo. Piangevo sempre, mi colpevolizzavo, non riuscivo a capire cosa mi stesse succedendo e come uscire da questo stato. Ho desiderato, e desidero, voluto, e voglio, troppo questa bambina", aveva raccontato sui social.

Prima di diventare mamma, Rosalinda Cannavò aveva condiviso alcune sue paure ospite a Verissimo insieme ad Andrea Zenga. "Desideravo diventare mamma, lo sognavo, ma non ero sicura di poter realizzare questo sogno a causa delle difficoltà che ho avuto in passato. Avendo sofferto di anoressia, avevo il dubbio di non riuscire a diventare mamma, mi chiedevo: 'Chissà se succederà a me?'".