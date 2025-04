Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò e la figlia Camilla

Rosalinda Cannavò, 32 anni, condivide nelle storie un Instagram un dolce scatto per festeggiare i 7 mesi della figlia Camilla. Camilla è nata il 7 settembre 2024 ed è anche figlia di Andrea Zenga, 31 anni. La foto pubblicata sui social è accompagnata da un tenero messaggio: "Sono passati 7 mesi da quando sei entrata nelle nostre vite trasformandoci in mamma e papà. Sei un vulcano, una bambina così solare. Sei proprio quel raggio di sole che riempie ancor di più la casa d'amore".

Rosalina Cannavò, la vita da mamma a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano portato anche Camilla in studio. In quell'occasione la neomamma aveva parlato della nuova vita da genitori, raccontando: "Sta andando benissimo. Io e Andrea insieme siamo una forza. Siamo felicissimi". Mentre Andrea Zenga aveva spiegato: "È un viaggio che si fa insieme. Non è che la donna perché partorisce, allora si deve assumere più responsabilità del compagno. È un viaggio che si fa insieme, il rapporto cambia però è un cambiare, secondo me, bello. Perché comunque ti sostieni in un'altra cosa, anche nel sacrificio. Io cerco di sostenerla sempre".

La coppia ha iniziato la sua storia d'amore nel 2021. A Verissimo Rosalinda aveva rivelato il desiderio di allargare la famiglia. "Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa". E aveva anche detto: "Magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".