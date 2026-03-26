Rudy Zerbi, la dedica a Giulia Stabile: "Dal primo giorno ad Amici la pensiamo come Rosalía"

Prima di interrompere il concerto di Milano a causa di un'intossicazione alimentare, Rosalía ha dedicato parole d'affetto alla sua ballerina Giulia Stabile . "Sono davvero fortunata, ho i ballerini migliori. Lei è fantastica", ha detto la cantautrice, 33 anni.



Rudy Zerbi aveva condiviso anche a Verissimo la sua emozione per il traguardo di Giulia Stabile, entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalía nel suo tour mondiale. "Mi emoziona sapere che Giulia aveva scritto nel suo diario: 'Il mio sogno sarebbe ballare con Rosalía' e oggi ha realizzato quel sogno, che sembrava impossibile. Mi emoziono pensando che sia arrivata lì", ha detto l'insegnante di Amici, 57 anni. Parlando del suo legame con l'ex allieva, aveva aggiunto: "Anche se Giulia ha una mamma e un papà meravigliosi, mi sento un papà 2 sin dall'inizio del suo percorso ad Amici. Siamo stati tanto insieme, lei è diventata molto amica dei miei figli e ha passato tanto tempo a casa mia".