Guenda Goria e il figlio Noah | Instagram: @guendagoria

Alex Belli e Delia Duran avevano dato la notizia della nascita del loro figlio Gabriel sui social: "È nato il piccolo Gabriel", avevano scritto a corredo di alcuni scatti in cui si intravede il bambino.

Guenda Goria pubblica un selfie sulle sue storie Instagram con il figlio Noah e dedica un messaggio ad Alex Belli e Delia Duran , appena diventati genitori del piccolo Gabriel nato lo scorso 23 marzo. Sulla foto scrive: "Io e te che non vediamo l'ora di abbracciare il piccolo Gabriel".

Alex e Delia, legati da sette anni, si sono uniti in matrimonio nel 2021 e da cinque anni coltivavano il sogno di diventare genitori : "Dopo l'estate eravamo già pronti a iniziare il percorso di fecondazione, avevamo preso i contatti, invece poco prima abbiamo scoperto la gravidanza. È arrivata in modo naturale".

Alex Belli, 43 anni, e Delia Duran, 37 anni, ospiti a Verissimo a novembre 2025, avevano annunciato di aspettare un bambino : "Dopo cinque anni di tentativi ce l'abbiamo fatta, non è stato facile. Avevamo quasi perso le speranze".

Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano avevano dedicato delle dolci parole a Alex e Delia durante il loro annuncio a Verissimo: "Benvenuti nell'etere della genitorialità", aveva esordito Mirko, "State davvero per incontrare, ve lo assicuriamo, l'amore della vostra vita. Per cui in bocca al lupo, ma di cuore. Divertitevi e godetevi questa bellissima esperienza perché sarà veramente incredibile, ne sono certo".

Delia aveva aggiunto: "Siete degli zii fantastici per il nostro piccolo Noah. Sarete dei genitori meravigliosi e non vediamo l'ora di fare gli zii anche noi".

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, è diventata mamma di Noah nel 2024, avuto insieme al marito Mirko Gancitano.