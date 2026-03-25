Elena Santarelli e Bernardo Corradi, la dedica alla figlia Greta Lucia per il compleanno

Elena Santarelli e Bernardo Corradi pubblicano su Instagram un tenero video per fare gli auguri di compleanno alla figlia Greta Lucia che compie 10 anni. Nella pubblicazione social sono raccolti dei dolci ricordi di attimi trascorsi in famiglia.
A corredo del post, Elena Santarelli scrive una commovente dedica per la secondogenita: "Auguri piccola grande donna, dolce, bella e speciale, ti auguro di rimanere sempre così, di avere tanta forza e coraggio perché la vita non sarà sempre facile ma tu sarai capace di fare grandi cose. Io e papà amiamo la tua delicatezza e la tua empatia. Fai tesoro di queste doti. Buon compleanno mamma e papà".
Elena Santarelli, 44 anni, e Bernardo Corradi, 49, sono una coppia dal 2006 e moglie e marito dal 2 giugno 2014, data del loro matrimonio. Dal loro amore sono nati i figli Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016). A febbraio, Elena Santarelli aveva condiviso su Instagram un post di ringraziamento per la baby sitter dei suoi figli. "Io e te da otto anni legate per sempre. Love you Marissa. Saremo io e te, per sempre", aveva scritto la conduttrice nella didascalia del post.
Ospiti a Verissimo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato di loro e dell'amore per i loro figli. "Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", aveva spiegato l'allenatore. Mentre la showgirl aveva detto del marito: "Io delle volte sembro tanto forte, ma poi sono anche tanto fragile. E lui questa fragilità la conosce al cento per cento e mi sostiene. Se io devo piangere piango abbracciata a lui".