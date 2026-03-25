Elena Santarelli e Bernardo Corradi, la dedica alla figlia Greta Lucia per il compleanno

Elena Santarelli con la figlia Greta

A corredo del post, Elena Santarelli scrive una commovente dedica per la secondogenita: "Auguri piccola grande donna, dolce, bella e speciale, ti auguro di rimanere sempre così, di avere tanta forza e coraggio perché la vita non sarà sempre facile ma tu sarai capace di fare grandi cose. Io e papà amiamo la tua delicatezza e la tua empatia. Fai tesoro di queste doti. Buon compleanno mamma e papà".

Elena Santarelli, 44 anni, e Bernardo Corradi, 49, sono una coppia dal 2006 e moglie e marito dal 2 giugno 2014, data del loro matrimonio. Dal loro amore sono nati i figli Giacomo (2009) e Greta Lucia (2016). A febbraio, Elena Santarelli aveva condiviso su Instagram un post di ringraziamento per la baby sitter dei suoi figli. "Io e te da otto anni legate per sempre. Love you Marissa. Saremo io e te, per sempre", aveva scritto la conduttrice nella didascalia del post.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi, l'amore per i figli raccontato a benissimo

Ospiti a Verissimo, Elena Santarelli e Bernardo Corradi avevano parlato di loro e dell'amore per i loro figli. "Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", aveva spiegato l'allenatore. Mentre la showgirl aveva detto del marito: "Io delle volte sembro tanto forte, ma poi sono anche tanto fragile. E lui questa fragilità la conosce al cento per cento e mi sostiene. Se io devo piangere piango abbracciata a lui".