Rosalía aggiorna i fan dopo l’intossicazione alimentare: “Sto meglio”

Dopo aver interrotto il concerto di Milano a causa di un'intossicazione alimentare, Rosalía torna sui social per aggiornare i fan sulle condizioni di salute.



"Mi sento meglio. Grazie mille a tutti per l’affetto e la comprensione", ha scritto la cantautrice, 33 anni. "Grazie Milano", ha aggiunto Rosalía, che, prima di interrompere la tappa italiana del tour, ha dedicato parole d'affetto a Giulia Stabile, ballerina del suo corpo di ballo.



"Sono davvero fortunata, ho i ballerini migliori. Lei è fantastica", ha detto la cantautrice, riferendosi all'ex allieva e ballerina di Amici. "Mi sento infinitamente grata. Rosalía ti ammiro infinitamente, grazie. E vivere questo momento in Italia, a casa, è stato magico", è stata la risposta di Giulia Stabile sui social.