Giorgia Palmas operata dopo la rottura del menisco: “Ora sto un pochino a riposo”

Giorgia Palmas aggiorna i fan sul suo stato di salute dopo aver subito un intervento chirurgico. La showgirl, 44 anni, è stata operata a seguito della rottura del menisco. "Foto di ieri mattina prima dell'intervento dove mi è stato tolto un pezzettino piccolo di menisco che si era rotto - scrive Giorgia Palmas a corredo di uno scatto in ospedale pubblicato su Instagram - Grazie a tutti voi che mi avete scritto e mi state scrivendo per il recupero e per sapere come sto adesso".
La showgirl aggiunge: "Sto bene, sono tornata a casa ieri pomeriggio e ora sto un pochino a riposo, ma poco eh, rinizio presto (per non dire subito) e gradualmente a rifare tutto (tranne padel per un po', ovviamente)".
Giorgia Palmas è stata operata nel reparto di ortopedia del Policlinico San Donato mercoledì 25 marzo. La showgirl ha ringraziato l'equipe che l'ha seguita durante l'operazione tramite una storia Instagram.
Il 5 marzo Giorgia Palmas ha festeggiato 44 anni. Il marito Filippo Magnini aveva celebrato il compleanno della moglie con una dedica d'amore sui social, accompagnata da due romantiche foto scattate sul Lago d'Orta.
Nella didascalia, l'ex campione di nuoto ha scritto: "Tanti auguri all'amore della mia vita. Sono veramente un uomo fortunato ad averti incontrato e a percorrere i passi della nostra vita insieme. Poi continuo a dirlo e a pensarlo ogni volta che ti guardo: quanto sei bella".
Nel 2020, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia, e l'anno successivo, sono convoltati a nozze a Milano.
Ospiti a Verissimo, avevano parlato della possibilità di allargare la famiglia in futuro: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva dichiarato Giorgia Palmas. L'ex campione di nuoto aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".