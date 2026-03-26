Giorgia Palmas operata dopo la rottura del menisco: “Ora sto un pochino a riposo”

Giorgia Palmas via Instagram

Giorgia Palmas aggiorna i fan sul suo stato di salute dopo aver subito un intervento chirurgico. La showgirl, 44 anni, è stata operata a seguito della rottura del menisco. "Foto di ieri mattina prima dell'intervento dove mi è stato tolto un pezzettino piccolo di menisco che si era rotto - scrive Giorgia Palmas a corredo di uno scatto in ospedale pubblicato su Instagram - Grazie a tutti voi che mi avete scritto e mi state scrivendo per il recupero e per sapere come sto adesso".

La showgirl aggiunge: "Sto bene, sono tornata a casa ieri pomeriggio e ora sto un pochino a riposo, ma poco eh, rinizio presto (per non dire subito) e gradualmente a rifare tutto (tranne padel per un po', ovviamente)".

Giorgia Palmas è stata operata nel reparto di ortopedia del Policlinico San Donato mercoledì 25 marzo. La showgirl ha ringraziato l'equipe che l'ha seguita durante l'operazione tramite una storia Instagram.