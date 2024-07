Rosa Perrotta, i video con figlio e padre: tre generazioni

Instagram: @rosaperrotta__

Rosa Perrotta insieme al figlio Achille e al padre Mario. La modella e influencer condivide alcuni dolci momenti nelle sue storie di Instagram, con alcuni video che mostrano insieme tre diverse generazioni.

"Siamo dai nonni. E si discute", scrive Perrotta mentre inquadra nonno e nipote di fronte a delle paperelle giocattolo. I due si stanno preparando per metterle in una piscina gonfiabile all'aria aperta: "Qui ci si mette all'opera presto la mattina eh col nonno...", scrive l'influencer.

Achille è il secondogenito di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nato nel 2021. Si tratta del coronamento della loro storia d'amore, dopo un periodo di separazione avvenuto in seguito alla nascita del primo figlio Ethan.

Ospiti a Verissimo il 18 maggio, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano parlato dei loro sette anni d'amore e della crisi che la coppia ha attraversato nel 2019.

"Sono stati sette anni bellissimi ma allo stesso tempo difficili, pieni di eventi inaspettati, che ci hanno fatto capire l'importanza della nostra storia. Oggi stiamo molto bene ma con l'arrivo di Ethan non è stato facile; la maternità per me è stata sconvolgente", aveva raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne.

Per quanto riguarda invece l'eventualità, in futuro, di allargare ancora la famiglia, Rosa Perrotta aveva aggiunto: "Pietro ogni giorno ci prova a convincermi a fare il terzo figlio, magari arriva una femminuccia, per me invece è un no categorico".