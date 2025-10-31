Rosa Perrotta | Instagram: @rosaperrotta__

"Ogni giorno, ragazze, mi arrivano centinaia di messaggi sul tema terzo figlio. È arrivato il momento di fare il terzo. Aspettiamo tutti una femminuccia. Adesso ci vuole una piccola Rosa. Oggi vi spiego perché io non sono assolutamente convinta di fare il terzo figlio", esordisce.

Rosa Perrotta affronta su Instagram un tema che le viene chiesto spesso dai follower: l’eventualità di avere un terzo figlio . In un lungo video, l’ex tronista di Uomini e Donne spiega senza filtri le sue paure e le difficoltà legate alla maternità, sottolineando quanto la realtà sia diversa dall’immagine "perfetta" mostrata sui social.

Nel video, Rosa racconta la fatica quotidiana di essere madre di due bambini, Ethan e Achille, in una città lontana dai genitori: "Sono sola e molto spesso mi sento sola in una città in cui non ho i miei genitori vicino. Ed essere dipendente da estranei che aiutino con i bambini alle volte è avvilente. Io sono ancora stanca, ancora mi alzo la mattina e mi sembra di non farcela a far funzionare tutto".

L’ex tronista confida di vivere la maternità come la più grande responsabilità della sua vita: "Per me i figli sono l'impegno più importante e serio della mia vita. Ci sono giorni in cui, ahimè, non ce la faccio. Quindi la verità è che ho paura, tantissima paura. Ho paura di togliere ulteriore tempo agli altri due bambini, a me stessa, ai miei genitori che invecchiano. Ho paura di mettere a rischio la mia salute: i rischi annessi a un terzo cesareo non sono da sottovalutare".

Rosa parla anche del desiderio di vivere con gratitudine ciò che ha già costruito: "Forse la cosa più importante è che ho imparato a godere di quello che ho. Mi sento così fortunata ad avere i miei due bambini, voglio semplicemente godermi loro più che posso. Non sento l'esigenza di aggiungere nient'altro. La vita perfetta che vediamo sui social non esiste. Oggi ho bisogno di tenere unito e proteggere tutto quello che con fatica sono riuscita a diventare e creare".

