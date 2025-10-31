Sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Sabato alle ore 16.30:

Silvia Toffanin accoglierà Nicoletta Mantovani che parlerà di Pavarotti 90, il grande tributo che Canale 5 manderà in onda il 5 novembre per celebrare, a 90 anni dalla nascita, il Maestro Luciano Pavarotti.



In studio l’attrice Caterina Murino, diventata mamma, dopo un lungo percorso, del piccolo Demetrio Tancredi.



La loro relazione è stata messa alla prova a Temptation Island. Dopo aver ospitato sabato scorso Lucia Ilardo, questa settimana sarà a Verissimo, per rispondere alla sua ex fidanzata, Rosario Guglielmi.



E ancora, la vita complicata di Karina Cascella e il momento magico della coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.



Infine, sarà a Verissimo Eda Ece, l’attrice che interpreta Yildiz, la protagonista femminile della serie di Canale 5 Forbidden Fruit.

Domenica alle ore 16.00:

A Verissimo Roberto Bolle, re della danza a livello mondiale, che nei giorni scorsi ha ricevuto, all’Università di Firenze, la laurea magistrale honoris causa in Pratiche, Linguaggi e Culture della Comunicazione.



Intervista di famiglia per Asia Argento, per la prima volta in studio con i figli Anna Lou e Nicola.



Ospite del talk anche l’attore Claudio Amendola, dal 6 novembre al cinema con il film Fuori la verità.



Si racconterà a Verissimo, tra storia personale e carriera sportiva, la campionessa del mondo, con la Nazionale di Pallavolo Femminile, Alessia Orro.



Inoltre, spazio all’amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia sbocciata a Uomini e donne che quest’estate è convolata a nozze.



Dopo la delicata udienza che si è tenuta martedì 28 ottobre, sarà in studio, Evelina Sgarbi, accompagnata da sua madre Barbara, per commentare cosa sia successo in aula: dall’incontro con suo padre, alla scelta del giudice del Tribunale Civile di Roma di riservarsi la decisione per valutare se Vittorio Sgarbi abbia bisogno o meno di un amministratore di sostegno.



Infine, le parole di Giuseppe Noschese, padre di Michele Noschese, il dj morto questa estate a Ibiza, in circostanze ancora poco chiare.

