Michelle Bertolini, le dolci foto con Ignazio Boschetto e il piccolo Gabriele

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini con il figlio Gabriele | Instagram: @michbertolini

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono i protagonisti di alcuni scatti pieni d’amore insieme al loro bambino, Gabriele , nato lo scorso settembre .

La coppia aveva accolto il piccolo Gabriele Boschetto con un messaggio condiviso su Instagram: "A casa con il nostro piccolino", avevano scritto accanto all’immagine di un orsetto con palloncini azzurri e la scritta Benvenuto Gabriele .

Sposati dal 2024, Ignazio e Michelle avevano annunciato la gravidanza lo scorso aprile: "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori… fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di conoscerti".

La coppia aveva inizialmente rivelato di aspettare una bambina, ma poco dopo aveva aggiornato i fan: "L’altro giorno abbiamo detto che aspettiamo una femmina, ma alla morfologica abbiamo scoperto che è un maschietto! Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, ha iniziato a farci scherzetti prima ancora di nascere!”.