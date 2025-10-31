Michelle Bertolini, le dolci foto con Ignazio Boschetto e il piccolo Gabriele

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini sono i protagonisti di alcuni scatti pieni d’amore insieme al loro bambino, Gabriele, nato lo scorso settembre.
Nelle foto, pubblicate sui social dalla modella, Michelle tiene il piccolo Gabriele nel marsupio nero, mentre lui dorme tranquillo, avvolto in una tutina azzurra. In un’altra immagine, Ignazio bacia la moglie sulla testa, mentre entrambi stringono il loro bambino. L’ultima foto mostra la modella da sola, mentre abbraccia teneramente il figlio, nel verde di un parco bolognese.
La coppia aveva accolto il piccolo Gabriele Boschetto con un messaggio condiviso su Instagram: "A casa con il nostro piccolino", avevano scritto accanto all’immagine di un orsetto con palloncini azzurri e la scritta Benvenuto Gabriele.
Sposati dal 2024, Ignazio e Michelle avevano annunciato la gravidanza lo scorso aprile: "Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori… fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di conoscerti".
La coppia aveva inizialmente rivelato di aspettare una bambina, ma poco dopo aveva aggiornato i fan: "L’altro giorno abbiamo detto che aspettiamo una femmina, ma alla morfologica abbiamo scoperto che è un maschietto! Si chiamerà Gabriele. Non poteva che essere nostro figlio, ha iniziato a farci scherzetti prima ancora di nascere!”.