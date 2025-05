Rosa Perrotta, la dedica a Pietro Tartaglione per l’ottavo anniversario

Instagram: @rosaperrotta__

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione il 22 maggio celebrano il loro ottavo anniversario con una dedica condivisa sui social. A fare da cornice alla dichiarazione d’amore, una serie di fotografie in bianco e nero che raccontano la loro storia, nata nel 2017 a Uomini e Donne.

Ad accompagnare le immagini, la dedica di Rosa: "8 anni di amore, di crescita, di battaglie vinte insieme. Abbiamo attraversato momenti bellissimi e altri durissimi, ma non ci siamo mai lasciati la mano. In questi 8 anni siamo diventati complici, genitori, alleati e abbiamo costruito qualcosa che va oltre ogni tempesta: due meraviglie che portano dentro il meglio di entrambi", scrive riferendosi ai figli Ethan e Mario Achille.

Perrotta continua: "Siamo cresciuti, cambiati, a volte persi… ma mai lontani davvero. E sì, siamo stati fortunati ad incontrarci, ma bravi, testardi, forti, coraggiosi… a sceglierci di nuovo, ogni giorno, in questi 8 anni. Non ci siamo mai distratti da NOI. Auguri amore mio". Infine, un pensiero anche ai loro seguaci: "Questo traguardo non è solo nostro. È anche di chi ci ha sostenuti, ispirati, ascoltati. Grazie a voi, che siete testimoni silenziosi di questo amore che resiste ed evolve, sostenuto da tanto affetto".

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, una storia d’amore tra alti e bassi

La coppia aveva raccontato a Verissimo gli alti e bassi della relazione. Rosa e Pietro avevano parlato dei momenti felici, come la nascita dei loro figli Ethan e Mario Achille, ma anche delle difficoltà affrontate, in particolare nel 2019 dopo l’arrivo del primogenito.

"Con l’arrivo di Ethan non è stato facile; la maternità per me è stata sconvolgente", aveva spiegato Rosa.

Durante quel periodo, i due si erano anche separati per un breve tempo: "Con il senno di poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede. Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio". E aveva raccontato di essere stata lei a fare il primo passo per ricucire il rapporto: "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da lui".

Nel 2021, la coppia ha accolto il secondo figlio, Mario Achille, che ha rappresentato un nuovo inizio.