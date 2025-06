Rosa Perrotta, la dedica al figlio per la fine della scuola d'infanzia: "Ti auguro la possibilità di essere meno"

Rosa Perrotta, lo scatto di famiglia per la fine della scuola d'infanzia del figlio Ethan (Instagram_@rosaperrotta_)

Rosa Perrotta celebra con una toccante dedica su Instagram la fine del percorso nella scuola d'infanzia da parte dei figlio Ethan. "Ognuno ha i suoi tempi, ma i tuoi sono sempre stati così veloci. 'Ethan è un bambino speciale' ci hanno sempre detto. Hai da sempre avuto fretta: di imparare, di conoscere, di capire, di fare, di crescere", esordisce l'ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi direttamente al suo primogenito, nato dalla relazione con Pietro Tartaglione. "Mi sembra di non averti visto mai veramente bambino. Tu sei sempre stato pronto. Pronto a mollare il mio seno, pronto a mollare il ciuccio, pronto a mollare il pannolino, pronto ad accogliere tuo fratello, PRONTO - ha quindi proseguito Rosa Perrotta, a corredo di una serie di scatti e video che la immortalano insieme a tutta la famiglia nell'evento che celebra la fine del percorso scolastico -. Quella prontezza che mi stupisce ogni volta, ma che mi spaventa anche. La sensibilità e l'intelligenza possono spesso essere anche un peso. Il peso di chi capisce tutto, e quindi soffre più degli altri. Il peso delle aspettative che in te ripongono. Il peso di essere sempre 'tanto'. Quindi ti auguro amore mio, la possibilità di concederti di essere MENO, ogni qualvolta vorrai. E di sapere che andrai benissimo uguale".

L'influencer ha quindi rivolto un ringraziamento speciale: "Grazie per le belle parole, delle maestre, che hanno saputo prendersi cura della sua essenza e ti hanno regalato 3 anni felici, e le vostre, quelle di tutte le madri che si impegnano con tutte loro stesse per tirare su bimbi sereni. Perché crescere un figlio non è solo una responsabilità personale nei confronti di un altro essere umano, ma anche sociale, nei confronti dell'umanità. E io spero solo di star seminando un fiore. Sogna piccolo mio, il mondo è vostro, tuo e di tutti gli altri bambini. E conclude: "Mi auguro, e lavoro più che posso, affinché sia migliore di quello che abbiamo ricevuto noi. Ad Maiora".

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, l'amore per la famiglia raccontato a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione avevano parlato della loro storia d'amore, fatta di molti momenti belli - come la nascita dei loro due figli Ethan e Achille - ma anche di periodi difficili, come la crisi che la coppia ha attraversato nel 2019. "Sono stati sette anni bellissimi ma allo stesso tempo difficili, pieni di eventi inaspettati, che ci hanno fatto capire l'importanza della nostra storia. Oggi stiamo molto bene ma con l'arrivo di Ethan non è stato facile; la maternità per me è stata sconvolgente", aveva raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne nell'intervista rilasciata a maggio 2024. La coppia era anche tornata sul periodo di lontananza che hanno vissuto dopo l'arrivo del primo figlio. "Con il senno di poi ho commesso anche tanti errori, in buona fede. Ammetto di essere stata carente come compagna in quel periodo perché ero molto concentrata su mio figlio", aveva spiegato Rosa. La donna aveva quindi parlato del primo passo fatto nei confronti di Pietro Tartaglione: "In sette anni è stata l'unica volta che sono stata io ad andare da lui". Nel 2021 la coppia ha coronato il loro amore con l'arrivo del secondogenito Mario Achille. E in merito all'eventualità di allargare ancora la famiglia in futuro, Rosa Perrotta aveva aggiunto: "Pietro ogni giorno ci prova a convincermi a fare il terzo figlio, magari arriva una femminuccia. Per me invece è un no categorico".