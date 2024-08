Romina Carrisi, la foto al mare con il figlio Axel Lupo

Romina Carrisi condivide uno scatto con Alex Lupo, il figlio avuto con Stefano Rastelli: "Amore bello come il mare"

Instagram: @romina_carrisi

Romina Carrisi condivide su Instagram una tenera foto con il figlio Axel Lupo, avuto a gennaio con il compagno Stefano Rastelli: "Amore bello come il mare", scrive.

L a figlia più piccola di Al Bano e Romina Power tiene in braccio il piccolo Alex Lupo vicino al mare, dove ci sono diverse barche e yacht ormeggiati sull'acqua calma. Romina guarda il figlio con grande amore: un momento di calore e intimità che racconta la prima estate del bambino.

Romina Carrisi racconta la maternità a Verissimo

Ospite a Verissimo, Romina Carrisi aveva condiviso la gioia di essere mamma. "Mio figlio sta benissimo e questo è importante, mentre io sono un po' provata perché la notte non mi fa dormire. Anche se le paure sono sparite, ci sono alcune preoccupazioni perché per me è tutto nuovo", aveva raccontato Romina, che aveva parlato anche del parto.

"Mamma, appena mi si sono rotte le acque, è arrivata con il primo volo e ha conosciuto il suo nipotino un'ora dopo che avevo partorito. Mia sorella Cristel mi ha fatto subito una sorta di 'corso da puericultrice' insegnandomi tutto quello che c'era da sapere, dall'allattamento a come farlo dormire, a come interpretare i suoi pianti", aveva aggiunto Romina Carrisi.

"Gli ormoni sono ancora in subbuglio, non dormire la notte ti rende molto più sensibile però poi lo guardi e ti sciogli, mio figlio è il vero senso della vita", aveva raccontato a Silvia Toffanin.