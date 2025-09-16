Rocío Muñoz Morales risponde a Raoul Bova: "Sto vivendo un momento difficile"

Rocío Muñoz Morales parla dopo l’intervista di Raoul Bova a Verissimo: "Confesso che sto vivendo un momento difficile". L’attrice spiega la scelta di tutelare le figlie Luna e Alma

Rocío Muñoz Morales

Dopo le parole di Raoul Bova a Verissimo, dove l’attore aveva affrontato per la prima volta in tv lo scandalo che lo ha travolto e il rapporto con l’ex compagna, arriva la replica di Rocío Muñoz Morales.

L’attrice, durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo progetto televisivo, dichiara: "Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere. Per me, la Tv e l’intrattenimento sono vitamina".

Rocío spiega la sua scelta di non entrare nei dettagli della vicenda privata: "Ho fatto una scelta molto ponderata, quella del silenzio, perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma. Quindi continuerò a seguire questa strada, che è quella che mi appartiene e che ho dentro al cuore. Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole".

Raoul Bova, a Verissimo la verità dell'attore sullo scandalo che l'ha travolto

Le dichiarazioni di Rocío Muñoz Morales arrivano dopo quelle dell’attore 54enne, che a Verissimo aveva raccontato: "È stato un momento particolarmente intenso che ho dovuto elaborare". Bova aveva parlato di un tentativo di estorsione a suo danno: "Non ho accettato delle minacce, mi sono rifiutato di cedere a un tentativo di estorsione", spiegando di aver denunciato immediatamente l’accaduto.

L’attore aveva descritto l’"accanimento mediatico e sui social" come più doloroso della vicenda stessa: "Io ero talmente forte della mia verità che non temevo nessun tipo di rivalsa". Bova aveva poi chiarito che le voci su presunti tradimenti non corrispondono al vero e che la priorità rimangono i suoi quattro figli: "Non ho mai tolto nulla ai miei figli, nonostante abbia già una separazione alle spalle", afferma l'attore riferendosi alla fine del suo matrimonio con Chiara Giordano, con cui ha avuto i figli Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001).

Infine, aveva condiviso una speranza di serenità anche con l’ex compagna: "Oggi Chiara è una persona che frequento regolarmente e spero succeda anche con Rocío. Non porto rancore, le cose vanno fatte di comune accordo e in armonia".