Stefano Bettarini: "Il calcio e la tv non mi mancano, oggi non lavoro e mi godo la vita"

Dalla carriera come calciatore al ricordo del papà fino al rapporto con l'ex moglie Simona Ventura e alla nuova vita, lontana dal calcio e dalla tv, con la compagna Nicoletta Larini: Stefano Bettarini si racconta in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Della sua vita oggi, l'ex calciatore, 53 anni, dice: "Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso". Stefano Bettarini ricorda anche il papà, scomparso alla fine del 2024: "Quando giocavo papà mi diceva che non sarei mai arrivato in Serie A. Il giorno prima del debutto, Cagliari-Torino, lo chiamai spavaldo. 'Visto, sì?'. Lui mi gelò: 'L’importante non è arrivare ad alti livelli, ma restarci'. È morto a dicembre, mi manca molto".

Stefano Bettarini afferma di essere stato penalizzato, a suo avviso, dal suo aspetto fisico nella carriera da calciatore: "Ho fatto la giusta carriera. Mi è mancato giocare in una grande squadra. L’avrei meritato, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa: 'Bettarini è troppo bello per fare il calciatore'. Questa nomea mi ha danneggiato. Una volta partecipai a una sfilata alla Fashion Week e me ne dissero di tutti i colori. Anche la società si incazzò. Oggi i giocatori incidono dischi, lanciano brand, fanno di tutto".

Per quanto riguarda il rapporto con l'ex moglie Simona Ventura - con cui è stato sposato dal 1998 al 2004 -, dice: "Ci siamo separati vent’anni fa, ognuno fa la sua vita. I nostri figli hanno 27 e 25 anni, non abbiamo più bisogno di fare la famiglia allargata". Dal 2018, Stefano Bettarini è legato a Nicoletta Larini, di 31 anni. Riguardo alla differenza d'età, l'ex calciatore dice: "Abbiamo messo a tacere i gufi. Ci dicevano che saremmo durati sei mesi, ma stiamo insieme da otto anni". Parlando della compagna, aggiunge: "Mi è stata vicina quando il Bettarini personaggio, mediatico e quant'altro, non era più tale. È un dono della vita".

