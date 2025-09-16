Addio a Robert Redford
L'attore e regista premio Oscar è morto all'età di 89 anni
Addio a Robert Redford. Il celebre attore è scomparso all'età di 89 anni. Con la morte di Robert Redford se va un attore e regista premio Oscar amato e apprezzato in tutto il mondo, che ha saputo coniugare con il suo stile inconfondibile glamour e impegno civile. Nel 1969 fece il suo debutto accanto a Paul Newman in "Butch Cassidy": trasformandolo in brevissimo tempo in un'icona del cinema mondiale.
Da lì una serie di successi destinati a essere ricordati: La stangata sempre con Paul Newman, Come eravamo insieme a Barbra Streisand, I tre giorni del Condor, fino a Tutti gli uomini del presidente, in cui vestì i panni del giornalista Bob Woodward e raccontò lo scandalo Watergate.
Il suo debutto alla regia è nel nel 1980, con Gente comune, grazie al quale conquistò l'Oscar alla regia (un altro Oscar, alla carriera, sarebbe arrivato nel 2002). E ancora: In mezzo scorre il fiume, Quiz Show e L'uomo che sussurrava ai cavalli.
Robert Redford, la vita privata
Dalle nozze con Lola Van Wagenen nacquero quattro figli: il primogenito Scott morì neonato, mentre l'altro figlio, James, nel 2020 a 58 anni. Nel 2009 il secondo matrimonio era sposato con la pittrice tedesca Sibylle Szaggars.
