Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
SOCIAL
16 settembre 2025

Claudia Dionigi, le foto al mare con il pancione

La futura mamma mostra il pancione in alcuni scatti pubblicati al mare insieme al compagno Lorenzo Riccardi

Condividi:
Claudia Dionigi, le foto con il pancione
Claudia Dionigi, le foto con il pancione (Instagram_@claudiadionigi)

Claudia Dionigi ha trascorso la sua estate al mare con il pancione, in attesa del piccolo Leonardo Maria. Nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e moglie dell'ex tronista Lorenzo Riccardi sorride felice a favor di camera, mentre sfoggia le curve della sua seconda gravidanza.

“Il mare di settembre ha il suo perché… respira lo iodio che ti fa bene - ha scritto nel suo carosello in cui la si vede al mare in questi giorni di attesa -. Paletta e secchiello pronti, fotografo ufficiale (papà) all’opera… e per i gonfiabili ovviamente ci penso io”, scherza. Nel carosello non mancano le immagini della primogenita della coppia, la piccola Maria Vittoria, nata nel 2022 e ora in attesa di conosere il suo fratellino.

La storia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne nel 2019. Lui ha partecipato come tronista, lei come corteggiatrice. Al termine del programma, i due sono andati a vivere insieme e da allora sono inseparabili. Il 21 dicembre 2022 avevano annunciato la nascita della piccola Mavi. Poco dopo, la coppia aveva annunciato le future nozze in modo piuttosto originale. Su Instagram era stata postata la foto della proposta di matimonio cucita sulla tutina della figlia, con su scritto: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano il nome del bebè

Nelle scorse settimane la coppia aveva svelato il nome del figlio in arrivo. "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo", avevano scritto mostrando l'ecografia del bambino che si chiamerà Leonardo Maria. Il secondo nome è lo stesso della sorella maggiore Maria Vittoria, primogenita della coppia nata nel 2022.

Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di allargare la loro famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

Leggi anche

Addio a Robert Redford

CINEMA

Addio a Robert Redford

L'attore e regista premio Oscar è morto all'età di 89 anni

L'attore e regista premio Oscar è morto all'età di 89 anni

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano il primo compleanno di Leo

FESTA

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante festeggiano il primo compleanno di Leo

Il calciatore e la compagna hanno celebrato il primo anno di vita di Leo

Il calciatore e la compagna hanno celebrato il primo anno di vita di Leo

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

MADRI E FIGLI

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

Cecilia Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

Recap

Cecilia Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

I momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo

I momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity