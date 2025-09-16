Claudia Dionigi, le foto al mare con il pancione

Claudia Dionigi, le foto con il pancione (Instagram_@claudiadionigi)

Claudia Dionigi ha trascorso la sua estate al mare con il pancione, in attesa del piccolo Leonardo Maria. Nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e moglie dell'ex tronista Lorenzo Riccardi sorride felice a favor di camera, mentre sfoggia le curve della sua seconda gravidanza.

“Il mare di settembre ha il suo perché… respira lo iodio che ti fa bene - ha scritto nel suo carosello in cui la si vede al mare in questi giorni di attesa -. Paletta e secchiello pronti, fotografo ufficiale (papà) all’opera… e per i gonfiabili ovviamente ci penso io”, scherza. Nel carosello non mancano le immagini della primogenita della coppia, la piccola Maria Vittoria, nata nel 2022 e ora in attesa di conosere il suo fratellino.

La storia di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti durante il programma Uomini e Donne nel 2019. Lui ha partecipato come tronista, lei come corteggiatrice. Al termine del programma, i due sono andati a vivere insieme e da allora sono inseparabili. Il 21 dicembre 2022 avevano annunciato la nascita della piccola Mavi. Poco dopo, la coppia aveva annunciato le future nozze in modo piuttosto originale. Su Instagram era stata postata la foto della proposta di matimonio cucita sulla tutina della figlia, con su scritto: “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi annunciano il nome del bebè

Nelle scorse settimane la coppia aveva svelato il nome del figlio in arrivo. "Ormai manca poco, meno di due mesi e finalmente ci conosciamo", avevano scritto mostrando l'ecografia del bambino che si chiamerà Leonardo Maria. Il secondo nome è lo stesso della sorella maggiore Maria Vittoria, primogenita della coppia nata nel 2022.

Ospiti a Verissimo avevano parlato del desiderio di allargare la loro famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".