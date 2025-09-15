Mediaset Infinity logo
15 settembre 2025

Cecilia Rodriguez, l'intervista in 100 secondi

Dal percorso per diventare mamma al video messaggio di Ignazio Moser: i momenti salienti dell'intervista della modella e influencer a Verissimo

Dal percorso per diventare mamma al video messaggio del marito Ignazio Moser: Cecilia Rodriguez si è raccontata a Verissimo. La modella e influencer, 35 anni, ha parlato della scelta di intraprendere la strada della fecondazione assistita per realizzare il suo desiderio di rimanere incinta: "Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita, nel momento in cui avrei provato con la fecondazione". Nel corso dell'intervista a Verissimo, Cecilia Rodriguez ha ricevuto un tenero video messaggio da parte del marito, Ignazio Moser: "La mamma dei miei figli la immaginavo proprio come Cecilia e non avrei voluto dei figli se non con lei. È la mamma di mia figlia e spero anche di altri che verranno". Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Cecilia Rodriguez a Verissimo.

