Paola Caruso si prende una pausa dai social: “Sono il veleno della società”

Paola Caruso ha deciso di prendersi una pausa dai social. La showgirl, 40 anni, lo annuncia su Instagram, spiegando le sue motivazioni. "Questa settimana per me è stata molto importante. Mio figlio ha iniziato le elementari: un nuovo percorso, una nuova vita, un nuovo inizio per noi. Proprio questo mi ha portato a fare un bilancio di questi sei anni della mia vita. Sono stati immensamente difficili, segnati da varie tragedie che hanno lasciato un segno profondo sia in me che nel mio bambino, purtroppo", afferma Paola Caruso, riferendosi alla sua difficile storia personale e ai gravi problemi di salute del figlio Michele.

"Nonostante questo Michele è forte, bello, intelligente, caparbio, testardo e questo mi rende orgogliosa di lui e penso di aver fatto un buon lavoro, ho dato oltre il mio massimo. Però ho capito anche tante cose e sto capendo ogni giorno tante cose, come se mi si fosse aperto un nuovo mondo, vedo tutto con occhi diversi non so se è meglio o peggio. So solo che ringrazio Dio per la persona che ha forgiato. Voglio insegnare a mio figlio ad andare dritto per la sua strada, a non arrendersi mai: se cadi rialzati, sei solo tu a governare la tua vita, tutto il resto sono accessori. La famiglia è l’unica cosa che conta", aggiunge la showgirl che a maggio del 2025 aveva annunciato a Verissimo di aver deciso di annullare il suo matrimonio.

Da queste nuove consapevolezze, maturate in un periodo in cui la showgirl ha affrontato diverse difficoltà personali, è maturata la decisione di allontanarsi dai social. "Proprio alla luce di questo ho deciso di prendermi un po’ di pausa dai social, che ritengo siano il veleno della società. Inutili, distraggono dalle cose importanti, ti bruciano il cervello, non sono costruttivi, divulgano rabbia, malvagità e falsità. Ho deciso di allontanarmi proprio dal telefono in generale, perché voglio fare un Reset Mind di me stessa", conclude Paola Caruso.

Nel video sotto, tutta la storia della malattia del figlio di Paola Caruso.