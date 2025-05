Paola Caruso: "Il matrimonio con Gianmarco è annullato"

"Io ho annullato il matrimonio. Non posso fare diversamente. Non lo penso più e non lo voglio più”.

Dopo aver parlato del delicato intervento subito dal figlio Michele negli Stati Uniti, Paola Caruso torna a Verissimo per raccontare un'altra pagina della sua vita, ovvero, la separazione dall'ex compagno Gianmarco.

La showgirl spiega i motivi che l'hanno portato ad annullare l'organizzazione del suo matrimonio: " Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita. Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio".

Paola Caruso ripercorre i difficili momenti passati in America durante l'operazione di suo figlio: "Lui mi ha lasciato sola quando ero in America per l’operazione di Michelino. Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. Lui lo sapeva che stavo andando fuori di testa".

Riguardo alcune presunte bugie, la showgirl aggiunge: "Il giorno del compleanno di Gianmarco io ero in America e volevo fargli una sorpresa con una torta. Ho scoperto che c’erano delle bugie. Lui mi dice che ha passato il giorno del suo compleanno da solo e poi scopro che è stato con la sua ex e suo figlio. Comincio a credere che lui potrebbe aver avuto una doppia relazione".

"Io ho scoperto che la sua ex si sente con il padre di mio figlio. Loro intrattengono dei rapporti per cercare di rovinare la mia vita. Io ho lasciato stare tutto. Quando ho saputo questa cosa, a me è venuto un disgusto. Non ho mangiato per due giorni" , dichiara Paola Caruso visibilmente scossa.