Rebecca Staffelli il 21 maggio ha compiuto 26 anni e ha festeggiato questa data importante con alcuni amici e con il fidanzato Alessandro Basile, con il quale convolerà presto a nozze.

"Buon compleanno a me! 26 anni. Grazie amore per aver reso questo giorno così speciale per me a dir poco magico", ha scritto la figlia di Valerio Staffelli e Matilde Zarcone: "Auguri ciliegina", ha commentato, aggiungendo alcuni cuori, lo storico inviato di Striscia La Notizia, mentre Alessandro Basile ha aggiunto: "Sei vita".

Rebecca Staffelli parla a Verissimo della storia d'amore con Alessandro Basile

Rebecca Staffelli aveva parlato a Verissimo della sua storia d'amore con Alessandro Basile, 40 anni, a cui è legata da sei anni.

"Alessandro è il mio compagno di vita, il mio manager, il mio braccio destro, il mio migliore amico". Nel 2020 era arrivata la proposta di matrimonio: "È stata una proposta stupenda, eravamo io e lui a casa da soli, a un certo punto mi ha bendata con un calzino e ha iniziato a leggermi una lettera. Io allora ho iniziato a piangere, anche se non avevo ancora capito, poi quando ha tolto la benda ho capito".

La coppia stava organizzando le nozze, che però sono state rimandate a causa della pandemia Covid: "Adesso siamo d'accordo che quando sarà il momento di sposarci, organizzeremo tutto in un mese, un anno è troppo lungo", aveva aggiunto Rebecca, che aveva poi fatto una seconda proposta di matrimonio al fidanzato.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, il loro amore condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Rebecca Staffelli e Alessandro Basile avevano parlato del loro amore.

La coppia aveva rivelato di aver comprato la loro prima casa insieme, e a proposito del matrimonio Rebecca aveva raccontato: "Non abbiamo ancora una data, ma faremo tutto subito, visto che ci saremmo già dovuti sposare nel 2020, è tutto pronto".

"Ci sposeremo con rito civile nel casale di Alessandro. Sono molto credente, ma mi sento vicina a Dio in mezzo alla natura. Non sarà un matrimonio tradizionale, ma molto semplice e selvaggio con i tavoli sul prato, si ballerà scalzi", aveva aggiunto l'ex opinionista social del Grande Fratello.

Rebecca Staffelli aveva condiviso anche il desiderio di avere un figlio con il compagno: "Passo dopo passo, sarebbe una gioia immensa e mio padre sarebbe il più felice del mondo".