Rebecca Staffelli e Alessandro Basile: "Avere un bambino sarebbe una gioia immensa"

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile parlano a Verissimo del loro futuro insieme. La coppia ha rivelato di aver comprato la loro prima casa insieme e presto arriverà anche il matrimonio.

"Non abbiamo ancora una data, ma faremo tutto subito. Visto che ci saremmo già dovuti sposare nel 2020, è tutto pronto", afferma Rebecca Staffelli, che rivela anche qualche dettaglio sul matrimonio: "Ci sposeremo con rito civile nel casale di Alessandro. Sono molto credente, ma mi sento vicina a Dio in mezzo alla natura. Non sarà un matrimonio tradizionale, ma molto semplice e selvaggio con i tavoli sul prato, si ballerà scalzi".

In futuro Rebecca Staffelli e Alessandro Basile sognano di diventare genitori: "Passo dopo passo, sarebbe una gioia immensa". Riguardo a come sarebbe il papà Valerio Staffelli come nonno: "Il più felice del mondo".