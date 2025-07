È finita la storia di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Si erano conosciuti a Uomini e Donne nel 2023 e a marzo del 2024 erano usciti insieme dal programma. Poco dopo la scelta, l'ex corteggiatrice ha detto a Verissimo: "Io non voglio sognare, voglio vivermelo per quello che è, mantenendo sempre la base che abbiamo costruito all'interno del programma, che per quanto mi riguarda è stata solida dal primo momento".

A ottobre del 2024, hanno annunciato per la prima volta la fine della loro relazione. "Io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero e l'avete vissuto insieme a me", aveva scritto Raffaella Scuotto, di quasi 27 anni, sui social. Ma qualche mese dopo avevano deciso di dare una seconda possibilità al loro amore. "Quando ho perso Raffaella, ho capito quanto fosse importante per me. Ho lottato due mesi per riconquistarla", aveva raccontato l'ex tronista, 24 anni, a Verissimo.

Qualcosa evidentemente non ha funzionato. A luglio del 2025 Raffaella Scuotto ha annunciato nuovamente l'addio: "Io e Brando non stiamo più insieme. Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione. Ma piano piano, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più, a causa di molti alti e bassi vissuti, e non è così che un amore va vissuto. E i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre".

Nel video sopra, la storia di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto.